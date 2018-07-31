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الجيش الباكستاني ينقذ متسلقا روسيا علق فوق سلسلة جبال كاراكورام

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:21 م
إنقاذ متسلق جبال
إنقاذ متسلق جبال روسي
أ ش أ
أعلن فريق تابع للجيش الباكستاني اليوم /الثلاثاء/ إنقاذ متسلق جبال روسي كان عالقا فوق قمة جبل في سلسلة جبال كاراكورام بشمال البلاد.

وذكر بيان للجيش - نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أنه تم التقاط المتسلق الروسي ألكسندر جوكوف بمروحية من ارتفاع 294ر6 متر في ظل ظروف جوية قاسية عقب ست محاولات فاشلة، فيما تم نقل جوكوف إلى المستشفى ببلدة سكاردو، حيث أكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة.

وكان متسلق روسي آخر يدعى سيرجي جلازونوف قد توفي في 26 يوليو الجاري بعدما علق مع جوكوف لمدة 6 أيام فوق قمة أحد الجبال في ظل ظروف جوية شديدة القسوة.




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