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تعليم

ننشر حركة تغييرات عمداء كليات جامعة الأزهر

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:07 م
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، قرارا بتكليف عمداء جدد بمختلف كليات جامعة الأزهر.

وشمل القرار تكليف الدكتور لطفى دياب أستاذ العقاقير ووكيل كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث عميدا لكلية الصيدلة، والدكتورة نيره حسن عبد الرحيم مفتاح أستاذ الأمراض الكلية بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، ووكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث عميدا للكلية.

كما قرر المحرصاوي، تكليف الدكتورة أمانى عبد الله الشريف، مدير التدريب بهيئة ضمان جودة التعليم وأستاذ الميكروبيولوجى بكلية صيدلة البنات جامعة الأزهر بالقاهرة عميدا للكلية، والدكتور صبرى خالد محمود عوض الأستاذ بقسم المسالك البولية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ووكيل كلية التمريض عميدا لكلية التمريض، والدكتور محمد أبو نبوت الأستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بنين جامعة الأزهر بأسيوط عميدا لكلية البنات الإسلامية بأسيوط، والدكتورة إلهام عبد الرازق اسماعيل الأستاذ بقسم الإحصاء بكلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة عميدا لكلية التجارة بنات بالقاهرة.

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