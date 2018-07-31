ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:57 م
مباراة الزمالك وبتروجيت
مباراة الزمالك وبتروجيت
يسرى غازى
تنقل شبكة قنوات on sport مباراة الزمالك وبتروجت المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب استاد الجيش الثالث فى السويس فى إطار الجولة الأولى بالدورى الممتاز.

وأعلن السويسرى كريستيان جروس مدرب المارد الأبيض عن تشكيلة جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفني وعبد الله جمعة وكهربا

خط الهجوم : كاسونجو

ترشيحاتنا

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات

تعرف على الخط الساخن لشكاوى البطاقات التموينية وكيفية تفعيل الرقم السري

مجدي عبد الغني: من الوارد تواجد مساعدي كوبر في جهاز أجيري

بعد وضع عدد من الاشتراطات الفنية لاستيراد أرز الشعير.. الزراعيين: الحجر الزراعي المصري وضع ضوابط لاستيراده.. الفلاحون: قرار الاستيراد يؤثر على زراعة الأرز

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف كواليس انقلابها على الدول العربية

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

تعرف على أعراض مرض الجلد العقدي للمواشي

براد جونز.. حارس مرمى أستراليا أقوى صفقات النصر السعودي

برلمانية: السجن 3 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة سرقة القرنية .. فيديو

سفير الإمارات بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

ناقد رياضي لمجدي عبد الغني: أنت تضلل الرأي العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟