القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل شبكة قنوات on sport مباراة الزمالك وبتروجت المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب استاد الجيش الثالث فى السويس فى إطار الجولة الأولى بالدورى الممتاز.



وأعلن السويسرى كريستيان جروس مدرب المارد الأبيض عن تشكيلة جاءت على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز



خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفني وعبد الله جمعة وكهربا



خط الهجوم : كاسونجو