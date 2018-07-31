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حوادث

نيابة أسوان تخلي سبيل سائق قطار الخروج عن المسار

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:10 م
قطار أسوان
قطار أسوان
أ ش أ
قررت نيابة نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم، إخلاء سبيل "محمد . س" سائق القطار 982 الذي خرج عن مساره أمام قرية الشبيكة التابعة لمركز كوم امبو شمال المحافظة أمس الأول، ومساعده، وذلك بضمان محل إقامتهما، بعد أن استجوبتهما النيابة في الواقعة ومطابقة أقوالهما مع أقوال شهود العيان.

استعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية التي قررت تشكيلها للوقوف على أسباب الحادث الذي تسبب في انقلاب 3 عربات بالقطار وخروج 7 عربات أخرى عن مسارها الطبيعي.

قررت النيابة تفريغ جهاز التحكم الآلي الموجود بالقطار وذلك للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

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