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أخبار العالم

الجيش السوري يحرر قريتين في شمال درعا

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:01 م
الجيش السوري يبسط
الجيش السوري يبسط سيطرته
أ ش أ
تمكنت وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء، من تحرير قريتي (كويا) و(بيت اره) في أقصى الشمال الغربي لمحافظة درعا، وذلك في إطار عملياتها لإنهاء الوجود الإرهابي في منطقة حوض اليرموك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الاقتحام في الجيش تابعت عملياتها على اتجاه جنوب بلدة الشجرة؛ لاستكمال تحرير ما تبقى من قرى منطقة حوض اليرموك من إرهابيي "داعش"، وخاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في قريتي كويا وبيت آره، وانتهت الاشتباكات بتحرير القريتين بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

وأوضحت الوكالة أن عناصر الهندسة تعمل على تمشيط القريتين وتثبيت نقاط حاكمة فيهما، فيما تتابع وحدات الجيش عملياتها على اتجاه آخر تجمعات "داعش" في قريتي القصير ومعرية لتحريرهما، إيذانا بإعلان محافظة درعا خالية من الإرهاب.

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