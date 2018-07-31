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أحمد موسى يخترق قناة الجزيرة ويفضحها على الهواء .. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:09 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى؛ تسجيلا خاصا بصحفي بفضائية الجزيرة القطرية يكشف فيه تعامل الإعلاميين العاملين بها مع الجماعات الإرهابية والتعاون معهم لتأجيج الأوضاع في الدولة العربية مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين .

وأكد موسي خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن المذيعة الإخوانية خديجة بن قنا معروفة بانتمائها للجماعة الإرهابية؛ علاوة على وجود الإخواني فيصل القاسم الذي يحرض على النظام في الكويت ليل نهار.

وطالب موسي دولة الكويت الشقيقة وقف التعامل مع هذه الفضائية الحقيرة لبثها السمسوم في اذان شعوب الدول العربية، وتأجيج الأوضاع بها والتحريض على الخراب.


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