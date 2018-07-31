7 معلومات عن النجمة فانيسا ريدجريف قبل تكريمها بمهرجان فينيسيا

كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن منح الممثلة البريطانية الشهيرة فانيسا ريدجريف جائزة "الأسد الذهبي" التقديرية اعترافا بمسيرتها السينمائية الحافلة.



ريدجريف تبلغ من العمر 81 عامًا، حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة ثانوية، في فيلم «جوليا»، وهو من إنتاج عام 1977،



كما شاركت الممثلة الكبيرة في أكثر من 100 عمل سينمائي، تعاونت خلالها مع أشهر المخرجين وكبرى شركات الإنتاج، وهى متزوجة حاليًا من الممثل الإيطالي الشهير فرانكو نيرو صاحب الـ76 عامًا.



كان لإداءها المتميز أثر كبير في منحها لقب قائد النظام في الامبراطورية البريطانية عام 1967، وقد رشحت هي وشقيقتها لين لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عام 1967.



ومن أشهر أدوارها المرأة طروادة عام 1971، فقدت فانيسا ابنتها ناتاشا ريتشاردسون في 18 مارس عام 2009 إثر حادث أليم.

