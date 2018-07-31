ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مساعد رئيس السودان يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية بجنوب دارفور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:07 م
مساعد الرئيس السوداني،
مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم
أ ش أ
بحث مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، اليوم /الثلاثاء/، مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بولاية جنوب دارفور، وسير عملية العودة الطوعية، والمصالحات القبلية، بجانب الموسم الزراعي.

وأوضح والي جنوب دارفور، آدم الفكي - في تصريح صحفي عقب لقائه مساعد الرئيس اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم - أن العودة الطوعية شملت 102 قرية، وتمت آخر المصالحات القبلية بين قبيلتي الفلاتة والمساليت الذي يمثل آخر ملفات السلم الاجتماعي بالولاية.

وأشار الفكي، إلى الجهود المبذولة للإعداد الجيد لاستضافة الولاية للدورة المدرسية القادمة، عبر عقد ملتقى لأبناء الولاية بالخرطوم وتكوين لجنة تختص بهذا الشأن برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني الدكتور أحمد التجاني .

وفي سياق متصل، قام والي ولاية وسط دارفور، محمد أحمد جاد، بجولة في محلية غرب جبل مر، لمتابعة عملية العودة الطوعية وإعادة التوطين، والاطمئنان على أحوال العائدين بقرى العودة.

وعقد الوالي اجتماعا موسعا مع لجنة أمن الولاية بمدينة نيرتتي في محلية غرب جبل مرة، بمشاركة أعضاء لجنة أمن المحلية، استعرض خلاله الإجراءات التي أٌتخذت في تأمين قري العودة الطوعية وتأمين الموسم الزراعي وأثرها علي الأرض .

وأكد الوالي أن أولويات الولاية تتمثل في العودة الطوعية والاستمرار في حملة جمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة وحماية الموسم الزراعي .

والتقى الوالي والوفد المرافق له، بالقيادات السياسية والاجتماعية وقيادات النازحين والعائدين، حيث تناول هموم وقضايا الموطنين المتصلة بمعاش الناس وتأمين أنفسهم وممتلكاتهم .

وتعهد الوالي بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات المواطنين، داعيا حاملي السلاح لأن يجنحوا للسلم، مؤكدا أن أيادي الدولة ممدودة لهم لتحقيق السلام.

ومن جانبه، أشاد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور، الأمير تاج الدين، بجهود ولاية وسط دارفور في تأمين احتياجات العائدين، من الأمن والصحة والتعليم، مؤكدا أن المفوضية وفرت مواد إيواء للعائدين وسيتم توزيعها عل المستحقين في قراهم.

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يكشف حقيقة تورط أجيري في التلاعب بنتائج الدوري الإسباني

يوسف معرف: فضّلتُ الأهلي على عروض الخليج وتونس

حكم صوم العشر من ذى الحجة بنية قضاء رمضان

موظفة أممية بين ضحايا داعش في أفغانستان

برلمانية: السجن 3 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة سرقة القرنية .. فيديو

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

إيناس عز الدين تغادر العناية المركزة وسط دعوات محبيها

مترو الأنفاق: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول.. فيديو

أول رد فعل تركي على العقوبات الأمريكية

رضا شحاتة: أول قمة لعبتها كانت ماتش 1/6.. فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟