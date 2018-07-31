دخول 156 مدرسة جديدة الخدمة بالبحيرة بتكلفة 703 ملايين جنيه

أعلنت المهندسة نادية عبده القائم بأعمال محافظة البحيرة عن انتهاء فرع هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء 156 مدرسة جديدة تضم 2496 فصلا وتستوعب 112 ألفا و 325 طالبا وطالبة تبلغ تكلفتها 703 ملايين جنيه وسوف تدخل الخدمة مع بداية العام الحالي.



وأشارت "عبده" فى بيان إلى انه جار إنشاء 39 مدرسة جديدة تضم 576 فصلا وتستوعب 25 ألفا و 920 طالبا وطالبة تبلغ تكلفتها 73 مليون جنيه من المقرر الانتهاء منها يناير القادم.



وأكدت أنه تم الانتهاء من 3 مدارس يابانية بمراكز ( حوش عيسى – ابو المطامير – النوبارية ) تبلغ تكلفتها 48 مليون جنيه بالإضافة الى أعمال التجهيز والاثاث وتضم 44 فصلا بعدد طلاب 1980 طالبا، مشيرة إلى تجهيز 3 مدارس يابانية أخرى بمراكز الدلنجات ودمنهور وكفر الدوار وتم اختيار مواقعها وتخصيص الارض مشددة على بسرعة الانتهاء من خطة أعمال صيانة المدارس وجاهزيتها قبل بداية العام الدراسي القادم.