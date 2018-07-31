ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:01 م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
عمرو ابوبكر
حدثت فوضى داخل المدرجات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل إقامة المباراة التي تجمع بينه وبين منافسه بتروجت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز .

ووقعت الفوضى بسبب دخول عدد من الجمهور أكبر من المسموح بدخوله في المدرجات، وتدخل رجال الأمن للفض وإخراج العدد الزائد من الجماهير خارج الاستاد .

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه بتروجت على ملعب استاد الجيش بالسويس .
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة
فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاد خليلوزيتش وهنري عن تدريب المنتخب

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

5 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد

رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب إضرابات الموظفين

برلمانية: السجن 3 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة سرقة القرنية .. فيديو

6 أعراض تؤكد إصابتك بإنزيمات الكبد

الحكم يغفل عن ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين النجوم وطلائع الجيش

غاندي الإيراني..صاحب النجمة في قبضة مخابرات خامنئي

التموين: ترحيل إضافات المواليد خلال العيد لمدة أسبوع .. فيديو

موظفة أممية بين ضحايا داعش في أفغانستان

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟