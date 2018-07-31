فوضى في مدرجات الزمالك.. والسبب مفاجأة

حدثت فوضى داخل المدرجات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل إقامة المباراة التي تجمع بينه وبين منافسه بتروجت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز .



ووقعت الفوضى بسبب دخول عدد من الجمهور أكبر من المسموح بدخوله في المدرجات، وتدخل رجال الأمن للفض وإخراج العدد الزائد من الجماهير خارج الاستاد .



جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه بتروجت على ملعب استاد الجيش بالسويس .