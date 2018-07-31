المعارضة في زيمبابوي تعلن فوز مرشحها بالانتخابات الرئاسية

أعلن تحالف المعارضة في زيمبابوي، اليوم، فوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية، نلسون شاميسا، من الجولة الأولى، مستبقا النتائج الرسمية مما يعزز المخاوف من اضطرابات محتملة في حال إعلان حزب الاتحاد الوطني الزيمبابوي الإفريقي الحاكم "زانو-إف بي" عن تقدم مرشحه إيميرسون منانجاجوا، في الانتخابات التي جرت أمس، والتي تعد الأولى من نوعها منذ سقوط الرئيس السابق، روبرت موجابي.



وقال تنداي بيتي القيادي في الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إن النتائج التي حصل عليها مندوبو الحركة من مراكز الفرز تؤكد بلا شك فوز شاميسا من الجولة الأولى على الرئيس الحالي المؤقت للبلاد إيميرسون منانجاجوا، حيث دفع هذا الإعلان العشرات من أنصار المعارضة للاحتفال.



وتحدث بيتي في مؤتمر صحفي بمقر الحركة بالعاصمة هراري عن تدخلات في عمليات الفرز وتأخير للنتائج التي يفترض أن يبدأ الإعلان عنها اليوم. وكان كل من تشاميسا ومنانجاجوا قد أكد تقدمه، وبدا الرجلان واثقين بالفوز.



بدوره، أكد شاميسا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحقيقه فوزا ساحقًا في الانتخابات وفقًا لراديو "إفريقيا1".



وقال شاميسا: "استنادًا إلى عدد الأصوات في 10 آلاف مركز اقتراع حققت نصرا باهرا ضد رئيس الدولة الحالي إيمرسون منانجاجوا ونحن على استعداد لتشكيل الحكومة المقبلة".



وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2013 في زيمبابوي والتي فاز فيها موجابي بنسبة 61% شهدت عمليات تزوير وعنف طالت أنصار منافسه زعيم المعارضة وقتها مورجان تشنجيراي الذي اضطر إلى الاعتراف بفوز حزب خصمه في الانتخابات البرلمانية وذلك بعد إعلان فوز حزب "زانو-إف بي" الذي يتزعمه موجابي بـ 137 مقعدا من أصل 210 مقاعد بالبرلمان.