فتح تدعو جماهير الشعب الفلسطيني للتواجد المكثف بالخان الأحمر

دعت حركة فتح جماهير الشعب الفلسطيني إلى التواجد الدائم والمكثف هذه الليلة، وفي الأيام المقبلة في قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة، تحسبا لأي قرارات من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته.



وأكد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان اليوم، أن الشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة في المقاومة الشعبية في القدس والخان الأحمر وكفر قدوم والنبي صالح وغزة وغيرها، والتي أثبتت نجاحها وفعاليتها أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية. ودعا الشعب لأوسع مشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية.



وقال إن فشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الخان الأحمر وعلى بوابات المسجد الأقصى المبارك، هو فشل لمخططاته التوسعية في القدس، وإيقافًا لمشروعه التوسعي المتعلق بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، والقدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين.

