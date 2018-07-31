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عبد الحميد أباظة يكشف مشروعية نزع قرنية الموتى

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، أن نزع القرنية من الموتى لا يخضع لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء ولا توجد مخالفة في واقعة قصر العيني.

أوضح «أباظة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن هناك بنوك لنقل قرنية العين أغلقت بسبب غضب الأهالي، وبالتالي نلجأ إلى استيراد قرنية من الخارج وقد تكون ملوثة أو تحمل أمراضا مثل فيروس سي .

وأشار رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، إلى أن سعر القرنية المستوردة من الخارج تصل من 15 إلى 20 ألف جنيه وقوائم الانتظار وصلت إلى 7 آلاف مريض في 2009، لافتا إلى أن ما يتم نزع الشريحة السطحية من العين وليس العين كاملة.

ولفت إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية به مادة 26 تبعد القانون عن قانون زرع القرنية ونقل الدم، ولها قانون خاص بهم، موضحا أن القانون به مادة صريحة وواضحة بأنه يتم أخذ نسيج القرنية بدون موافقة الأهل.

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