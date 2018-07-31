وزير خارجية السودان يبدأ جولة إفريقية لشرح نتائج مفاوضات فرقاء الجنوب

بدأ وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، اليوم /الثلاثاء/، جولة إفريقية تشمل كلًا من العاصمة الرواندية كيجالي والعاصمة الكينية نيروبي.



ويقوم وزير الخارجية بهذه الجولة مبعوثًا من الرئيس السوداني عمر البشير، لنظيريه بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وأهورو كنياتا رئيس جمهورية كينيا.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر، في بيان اليوم، إن هذه الجولة تأتي بهدف التنوير بنتائج جولة المحادثات بين فرقاء جمهورية جنوب السودان، التي تم تفويض الرئيس البشير بعقدها، من خلال قمة منظمة الإيجاد الطارئة الأخيرة، بجانب بحث الخطوات المقبلة الخاصة بتحقيق السلام في جوبا.



يذكر أن وزير الخارجية السوداني قام بجولة أفريقية الأسبوع الماضي كمبعوث رئاسي لذات الهدف، وشملت العاصمة الأوغندية كمبالا حيث التقى بالرئيس يوري موسيفيني، ثم عاصمة جنوب السودان جوبا حيث التقى بالرئيس سلفا كير ميارديت، واختتمها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي التقى فيها برئيس الوزراء أبي أحمد .

