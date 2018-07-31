مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت بث مباشر 2018-7-31 بطولة الدوري العام المصري

يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت بث مباشر 31-7-2018 بالدوري المصري الممتاز، اليوم، الثلاثاء، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في بطولة الدوري العام المصري .



وتنتظر جماهير الزمالك أول مباراة لفريقها في الموسم الجديد امام بتروجيت في بطولة الدوري العام المصري الممتاز، بث مباشر 31-7-2018 بطولة الدوري المصري اليوم الثلاثاء فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .



موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم في تمام الـ 21:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساء بتوقيت مصر.





