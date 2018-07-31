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صحفى بالجزيرة يكشف سبب الإطاحة بـ وضاح خنفر

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:28 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، ولأول مرة من داخل قناة الجزيرة اعترافات لصحفى يؤكد تورط قطر وتميم فى الأعمال التى تحدث فى مصر.

وجاء فى التسجيل أن الصحفى يقول « حابب اقولك معلومة لا يعلمها الكثيرون، قبل سبع سنوات تمت الإطاحة بوضاح خنفر مدير القناة من موقعه، بناء على طلب من أمريكا وقتها، وقالت القناة إن خنفر هو الذى اعتذر عن المهمة، ولكن الحقيقة أن السفارة الأمريكية طلبت إقصاءه لنشره تقارير ضد الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ومن بعده جاءوا بمصطفى سواق والذى أطيح به أيضا، لتأتي بعدها القناة بياسر أبو هلالة الأردني حليف الإخوان المسلمين فى الأردن والذى كان يعمل صحفيا فى جريدتهم قبل انتقاله للدوحة، والآن يتولى القناة أحمد سالم اليافعي، وهو قطري من أصل يمنى كان يدير الجزيرة مباشر مصر، موضحا أن هذا الشخص من أشد الكارهين لمصر، وينفذ الأيدلوجية السياسية للقناة، ويطلق عليه فى الدوحة البوق الدعائى لنظام تميم».

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هذا الصحفى الشريف قام بإرسال هذه الأشياء التى تؤكد التورط وسيقوم فى الفترة المقبلة بإرسال وثائق وأشياء أخرى.

وتابع موسي «حفاظا على هذا الرجل لأنه سيوفينا بأشياء مهمة فى الأيام المقبلة سيتم تغيير بعض الأشياء فى صوته حتى لا يتم القبض عليه أو قتله معلقا لأول مرة يتم فضح تميم وقطر من داخل قناة الجزيرة».

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