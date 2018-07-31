نيابة أمن الدولة العليا: حبس 5 متهمين من حركة حسم الإرهابية 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 5 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بالانضمام لتنظيم حسم الإرهابي.



ونسبت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة المستشار خالد ضياء الدين للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.



وأفادت التحقيقات أن القبض على المتهمين تم بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمشاركتهم في عمليات إرهابية من بينها عملية اغتيال النقيب العزازي حيث قامت قوات الأمن بمداهمة مقر المتهمين من أعضاء تنظيم حسم الإرهابي.