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أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 8 آلاف و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة اليوم

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:06 م
كهرباء
كهرباء
أ ش أ
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح، اليوم الثلاثاء، 8 آلاف و50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الاثنين، تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى، اليوم، 30 ألفا و700 ميجاوات، مقابل 30 ألفا و600 ميجاوات، أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 24 ألفا و185 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 55 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.

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