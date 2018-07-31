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أحمد موسى يكشف خيانة قطر وتآمرها على الكويت.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:00 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسي؛ تسجيلا خاصا لصحفي بفضائية الجزيرة القطرية يكشف فيه تآمر النظام القطري العميل على النظام الكويتي وتحريض الشعب الكويتي على الثورة على نظامه.

كما عرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»؛ مجموعة من مقاطع الفيديو لفضائية الجزيرة والإعلام الإخواني وهو يعرض أكاذيب عن تظاهرة للآلاف ضد النظام الكويتي؛ لافتا الى أن الإعلاميين القطريين يعملون بالأمر من المسئولين الأمريكيين لهدم الدول العربية .

وطالب موسى دولة الكويت الشقيقة بوقف التعامل مع هذه الفضائية الحقيرة لبثها السموم في آذان شعوب الدول العربية، وتأجيج الأوضاع بها والتحريض على الخراب.

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