مقتل سيدة أفغانية وابنتها على أيدى مسلحي طالبان بشمال أفغانستان

أعلن مسئولو الأمن الوطني الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل سيدة وابنتها على أيدي مُسلحي "طالبان" في إقليم "فارياب" بشمال أفغانستان.



وقال المسئولون، في بيان الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، إن مُسلحي "طالبان" أطلقوا النار على السيدة وابنتها، في وقت مبكر اليوم، في حي "كوهسيتان"، بعد اتهام السيدة بتورط زوجها بالتعاون مع قوات الانتفاضة الشعبية.



ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومنها حركة "طالبان" على الحادث حتى الآن.



ويأتي هذا الحادث في ظل التزايد الحاد في حالات العنف ضد المرأة في أفغانستان.

