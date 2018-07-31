ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل سيدة أفغانية وابنتها على أيدى مسلحي طالبان بشمال أفغانستان

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:35 م
مسلحي طالبان
مسلحي طالبان
أ ش أ
أعلن مسئولو الأمن الوطني الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل سيدة وابنتها على أيدي مُسلحي "طالبان" في إقليم "فارياب" بشمال أفغانستان.

وقال المسئولون، في بيان الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، إن مُسلحي "طالبان" أطلقوا النار على السيدة وابنتها، في وقت مبكر اليوم، في حي "كوهسيتان"، بعد اتهام السيدة بتورط زوجها بالتعاون مع قوات الانتفاضة الشعبية.

ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومنها حركة "طالبان" على الحادث حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث في ظل التزايد الحاد في حالات العنف ضد المرأة في أفغانستان.

ترشيحاتنا

موظفة أممية بين ضحايا داعش في أفغانستان

التموين تكشف عن الطريقة الصحيحة لتسجيل المواليد الجدد

في مقتل الأنبا ابيفانيوس.. المحامي العام يجري معاينة تصويرية ثانية.. النيابة تستمع لأقوال 14 شاهدا .. التحريات: الدير مؤمّن بالكامل وأسواره ترتفع 9 أمتار.. وسيارات شرطة تتمركز خارجه

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

خافيير آجيرى يرفض منتخب صلاح ويعتمد على التكتيك المتنوع

الصحة تحذر من نوعين من المكملات الغذائية أحدهما تم إيقافه 2016 والثاني مجهول التصنيع

التموين: ترحيل إضافات المواليد خلال العيد لمدة أسبوع .. فيديو

بعد وضع عدد من الاشتراطات الفنية لاستيراد أرز الشعير.. الزراعيين: الحجر الزراعي المصري وضع ضوابط لاستيراده.. الفلاحون: قرار الاستيراد يؤثر على زراعة الأرز

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

حكم صوم العشر من ذى الحجة بنية قضاء رمضان

الضرائب: غرامات على المواطنين في حالة عدم سداد الضريبة العقارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟