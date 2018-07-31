الوفاء بالحقوق العامة والخاصة قبل الحج ندوة لوزارة الأوقاف.. السبت

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي ندوة علمية كبرى تحت عنوان "الوفاء بالحقوق العامة والخاصة قبل الحج" بمسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة عقب صلاة العشاء يوم السبت الموافق 4 / 8 / 2018م.



ويحاضر في الندوة كل من: الدكتور محمد حسين البطح – أستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال إبراهيم إسماعيل – مدير عام الإرشاد الديني، والشيخ / محمد أبو بكر جاد الرب – إمام المسجد.



ياتى هذا فى إطار خطة وزارة الأوقاف بتقديم الإرشادات الدينية لحجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم بأهم ما يكون قبل الحج وأثناء المناسك.