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برلماني: مجلس النواب أقر 197 قانونا في دور الانعقاد الثالث

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
رقية محمد
قال خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب أقر 197 قانونًا في دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أن القوانين التي تمس حياة المواطنين جاءت على قمة اهتمامات المجلس.

أشار حنفى في مداخلة لبرنامج "رأي عام"، قناة "TEN"، اليوم، الى أنه في قمة القوانين التى أقرها المجلس، التأمين الصحي الشامل، وحقوق ذوي الإعاقة، وزيادة المعاشات والمرتبات، والخاصة بالحسابات الختامية، والموازنة العامة، وقوانين تخص الإعلام مثل الصحافة والإعلام، وقانون تكنولوجيا المعلومات ونقل الركاب.

وأوضح أن هناك قوانين تم تأجيلها لدور الانعقاد المقبل، مثل قانون الإجراءات الجنائية، والخاص بذوي الإعاقة، وندب القضاة الكلي والجزئي، والإدارة المحلية، وانتخابات مجلس النواب المقبل.

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