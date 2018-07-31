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أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات الموسمية في فيتنام

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:29 م
الفيضانات الموسمية
الفيضانات الموسمية في فيتنام
أ ش أ
لقي 3 أشخاص مصرعهم، بسبب الفيضانات الموسمية التي تهدد بغمر أجزاء من العاصمة الفيتنامية هانوي.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عن مسئولين فيتنامين قولهم: إن طفلين ورجلا لقوا مصرعهم غرقا في منطقة (تشونج ماي) إحدى ضواحي هانوي، حيث فاضت المياه على إحدى ضفتي نهر (بوي) واجتاحت العديد من القرى.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه على الضفة الأخرى من النهر، تم تكديس أكياس من الرمل لمسافة 10 كيلومترات لمنع المياه من الامتداد إلى داخل العاصمة هانوي التي يقطنها حوالي 7.5 مليون نسمة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار في اتجاه منبع نهر (بوي)؛ ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه.

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