روسيا تستعرض قوتها بصاروخ فتاك أسرع من الصوت.. فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لإطلاق المقاتلة "سو-34" صاروخًا مضادا للسفن أسرع من الصوت من طراز "إكس-31".



وبحسب الوزارة، فإن الطيران التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية استطاع إصابة الهدف بنجاح وهي سفينة مستهدفة كانت في نطاق التجارب بحرب قزوين.



ولفتت الوزارة إلى مشاركة أطقم وأكثر من 10 سفن وحوالي 40 طائرة في المناورات، وهي مجموعة من مقاتلات "سو-30 سي إن" و"سو-24" و"سو-34" و"سو-25".



