ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يواجه غضبا متصاعدا من الضباط الدروز

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:35 م
مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال
أ ش أ
يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي غضبا داخليا متصاعدا من جانب ضباطه وجنوده "الدروز" بعد التصديق على قانون "الدولة القومية"اليهودية، الذي أقره الكنيست ، في وقت سابق من الشهر الحالي، والذي يصف إسرائيل بأنها "دولة يهودية" بشكل أساسي.

وناشد قائد أركان جيش الاحتلال جادي أيزنكوت ، اليوم الثلاثاء، الجنود "الدروز" وقف الاحتجاج على القانون وجعل السياسة "خارج حدود الجيش"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

ووفقا للصحيفة نفسها، فقد جاءت مناشدة أيزنكوت على الأرجح ردا على إعلان ضابط "درزي" يعمل نائبا لقائد إحدى السرايا في وحدة مقاتلة بالجيش اعتزامه ترك الجيش احتجاجا على القانون الذي يجعل إسرائيل "دولة قومية" حصرية لليهود، وذلك بعد يوم من إعلان مماثل من جانب أحد ضباط الجيش "الدروز".

وكان الضابط "الدريزي" شادي زيدان، قد أعلن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، أنه قرر الاستقالة من الجيش بعد 5 سنوات في الخدمة، معللا ذلك بكون التشريع الجديد، والذي يوصف بأنه يؤسس لتمييز ضد الأقليات، يُشعره بأنه "مواطن من الدرجة الثانية".

وكان نقيب درزي في الجيش قد كتب، أمس الأول، رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشرها عبر صفحته في "فيسبوك"، وأعلن فيها نيته مغادرة الجيش وناشد الدروز عدم الانضمام لجيش الاحتلال.

وكتب الضابط، ويُدعى أمير جمال "استيقظت صباح اليوم للعودة إلى قاعدتي، وسألت نفسي، لماذا؟ لماذا علي أن أخدم الدولة؟" .. مضيفا: "بعد تفكير مطول، قررت مغادرة الجيش وعدم إكمال خدمتي"، ونادى أيضا بإنهاء الخدمة الإلزامية للدروز.

وكان الكنيست قد أقر، في وقت سابق من الشهر الحالي، قانون "الدولة القومية"، الذي أثار غضبا وانتقادات واسعة داخل وخارج إسرائيل، حيث يصف الأخيرة بأنها دولة يهودية بشكل أساسي.

وينص قانون "الدولة القومية" اليهودية على أن لليهود حقا فريدا بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية لإسرائيل، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية هناك.

ترشيحاتنا

ناقد رياضي لمجدي عبد الغني: أنت تضلل الرأي العام

أول رد فعل تركي على العقوبات الأمريكية

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

في مقتل الأنبا ابيفانيوس.. المحامي العام يجري معاينة تصويرية ثانية.. النيابة تستمع لأقوال 14 شاهدا .. التحريات: الدير مؤمّن بالكامل وأسواره ترتفع 9 أمتار.. وسيارات شرطة تتمركز خارجه

منتخب مصر يعيد آجيري من البيات الشتوى لمدة 396 يوما

جمهور اليوفنتوس يحاصر كريستيانو رونالدو أمام فندق إقامة الفريق.. فيديو

براد جونز.. حارس مرمى أستراليا أقوى صفقات النصر السعودي

أحد مؤسسي قناة الجزيرة: الإخوان هم من أطلقوا النار في اعتصام رابعة

رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

القبض على محمد محسوب وزير في حكم الإخوان بإيطاليا وجار ترحيله إلى مصر

برلمانية: السجن 3 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة سرقة القرنية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟