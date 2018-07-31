نتائج اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين بكليات جامعة الإسكندرية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، نتائج اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للقبول بكليات الجامعة.



وذكرت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في كلية التربية الرياضية للبنين تقدم 1739 طالبا، وبلغت نسبة اللائقين 83,67%، وفي كلية التربية الرياضية للبنات تقدمت 1534 طالبة، وبلغت نسبة اللائقات 61,34%، أما في كلية التربية النوعية فقد تقدم 641 طالبا وطالبة وبلغت نسبة اللائقين 86,9%.



وفي كلية الفنون الجميلة، تقدم 6665 طالبا وطالبة وبلغت نسبة اللائقين 16,22%، وفي كلية التربية الرياضية بنين فرع مطروح تقدم 59 طالبا، وبلغ عدد اللائقين 50 طالبًا بنسبة 84%.

