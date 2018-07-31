قرار نهائي للمحكمة الرياضية بحل مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالمحكمة الرياضية، قرارا نهائيا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة، وما ترتب عليها.



ورفضت المحكمة الرياضية الطعن المقدم من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد ناصف، ضد قرار حل الاتحاد.



وكان فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الطائرة السابق، تقدم بطعن لدى المحكمة الرياضية ضد انتخابات الاتحاد الأخيرة؛ لما شهدته من أخطاء إدارية تستوجب البطلان.