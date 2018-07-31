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أخبار العالم

مقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم شرق أفغانستان

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:54 م
هجوم شرق أفغانستان
هجوم شرق أفغانستان
أ ش أ
لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في هجوم استمر أكثر من 6 ساعات، واستهدف إدارة شئون المهاجرين واللاجئين في مدينة (جلال آباد) شرق أفغانستان.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن مسئولين أفغان - لم تسمهم - قولهم: إنه تم تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مدخل المبنى الحكومي حوالي الساعة الـ11:30 صباحا (حسب التوقيت المحلي لأفغانستان)، أعقبه اقتحام مسلحين اثنين المبنى، مشيرين إلى أن عددا من الموظفين العاملين تمكنوا من الهرب، فيما ظل الكثير محاصرين بالداخل.

يأتي هذا الهجوم بعد 3 أيام من وقوع هجوم آخر على مركز طبي لتدريب (القابلات) في مدينة جلال آباد الذي أودى بحياة شخصين.

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