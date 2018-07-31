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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تزف بشرى للعمالة المصرية بالإمارات

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:43 م
صدى البلد
سعيد العربي
تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر إلى دولة الإمارات العربية ، على منحها مهلة لكل العمالة المخالفة المقيمة على أراضيها لتسوية أوضاعها، على أن تبدأ هذه المهلة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء حتى 31 أكتوبر المقبل أي لمدة 3 أشهر.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم المصريين المقيمين في دولة الإمارات، بالاستفادة من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، التي تطلقها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وتستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى السلطات الإماراتية على كل ما تقدمه من تيسيرات وتسهيلات للعاملين المصريين المقيمين بها، مؤكدة أن ذلك يعكس العلاقات المميزة والممتدة بين مصر والإمارات ومدى الترابط والتلاحم الذي يجمع الشعبين الشقيقين.

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي أصدر قرارًا بشأن تسوية أوضاع العاملين المخالفين، سواء العاملين منهم في المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة وذلك بما لا يضر مصالح أصحاب العمل.

ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة للحكومة الإماراتية تحت عنوان "احمِ نفسك بتعديل وضعك"، كما أنه ينص على رفع جميع بلاغات الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية قبل 31 يوليو الجاري، بحق العمال المسجلين لدى الوزارة والذين لا يزالون داخل الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإلغاء تصاريح العمل لمن يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال المهلة المقررة لتسوية الأوضاع، تمهيدًا لمنحه تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

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