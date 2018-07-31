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ديني

الأوقاف: اعتماد 30 خطيبا جديدا بنظام المكافأة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:27 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء نتيجة الاختبارات النهائية للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من محافظات ( الدقهلية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية ).

وقال وزير الأوقاف، إن عدد الخطباء الناجحين 30 خطيبًا جديدًا ، منوها بأن عليهم الحضور غدًا الأربعاء الموافق 1 / 8 / 2018م للإدارة العامة للمساجد الأهلية ، لتسليم أصول المستندات المطلوبة، وهي: أصل المؤهل، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورتان شخصيتان.

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