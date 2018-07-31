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رياضة

صحيفة: ريال مدريد فشل في إقناع محمد صلاح وهاري كين بالانضمام للنادي

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:54 م
صدى البلد
ذكرت صحيفة "الباييس"الإسبانية اليوم الثلاثاء ، أن نادي ريال مدريد تواصل عبر وسطاء بكل من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومهاجم توتنهام هوتسبر هاري كين، وذلك سعيا لإيجاد البديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو لكن هذه المحاولات لم تنجح في إقناع أي من اللاعبين بالانضمام للنادي الإسباني .

وأضافت الصحيفة ، أنه في وقت سابق من صيف هذا العام اتصل الريال بصلاح عبر مستشاريه، وكان هناك تواصل أيضا مع كين، لكن نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" كانا حاسمين في رديهما حيث لم يتمكن الريال من إقناع أي منهما بالانضمام إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفس الشيء حدث مع النجم الفرنسي الشاب كليليان مبابي، حيث أراد رئيس الريال فلورينتنو بيريز، التعاقد معه، لكنه بعد التألق مع منتخب "الديوك" في كأس العالم أصبح اللاعب يريد صناعة التاريخ في بلاده.

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