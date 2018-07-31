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تعليم

16 كلية ومعهدا بجامعة الإسكندرية تحصل على الاعتماد

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:45 م
صدى البلد
أ ش أ
قال نائب رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور هشام جابر، إن عدد كليات ومعاهد الجامعة التي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ارتفع إلى 16 كلية ومعهدا، بعد إعلان حصول كلية التربية النوعية على الاعتماد.

وأضاف جابر، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، أن الجامعة تسعى للوصول إلى اعتماد البرامج المتميزة بكليات الجامعة لأهمية ذلك في تقدم الجامعة في التصنيف.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية، خلال الاجتماع، برئاسة الدكتور هشام جابر، على اعتماد مذكرة التفاهم بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك في إطار توجهات الدولة بالاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب من الجنسين للحصول على فرص عمل لائقة .

كما وافق المجلس، على اعتماد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة، وتهدف المذكرتان إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة وحديثي التخرج .

واعتمد المجلس نتائج امتحانات السنوات النهائية بكليات الجامعة، كما وافق على شروط القبول بوحدتي التعليم باللغة الفرنيسة والتعليم باللغة الإنجليزية بكلية التجارة للعام الجامعي القادم 2018 /2019، على ألا تقل درجة نجاح الطالب في مادة اللغة الإنجليزية عن 40 من 50، ويتم اختيار الطلاب المقبولين وفقا للعدد الذي حدده مجلس الكلية "3 آلاف طالب وطالبة".

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