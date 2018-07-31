التموين: إضافة المواليد بالفئات الأكثر احتياجا للبطاقة



وأضاف المتحدث - في تصريح خاص لقناة ( اكسترا نيوز) الإخبارية - إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإضافة المواليد على بطاقات التموين لذويهم، ومد مظلة الضمان الاجتماعي، فقد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في مؤتمر صحفي اليوم عن بدء تنفيذ هذا التكليف بدءا من المواليد الذين لم يتم ضمهم لبطاقة التموين منذ 1 يناير 2006 حتي 31 ديسمبر 2015 ، لافتا الى أن الفترة الزمنية للتقديم بدءا من غد الأربعاء وحتى 31 أكتوبر القادم على أن يتم إضافة الأبناء للبطاقة بحد أقصى 3 أبناء.



وقال كمال، إن المواطنين يذهبون إلى مكاتب التموين بحسب الرقم الموجود على البطاقة التموينية، حيث تم تقسيم الأرقام على أيام، كما حدد القرار الفئات المستهدفة بإضافة المواليد للبطاقة التموينية ، وهم أصحاب معاشات التضامن الإجتماعى، وتكافل وكرامة، ومعاش مبارك ومعاش السادات، والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة والمهن الموسمية والحرفية، والسائقين وعمال التراحيل بموجب بحث اجتماعي وبدخل لا يتجاوز 2000 جنيه، والموظفين بالقطاع العام والخاص بدخل لا يتجاوز 2500 جنيه.



وأوضح، أن العمل يسير وفقا لجدول زمني محدد يمتد إلى 10 أسابيع على أن يتم الترتيب حسب الأرقام المدونة على البطاقات وهي آخر رقمين من رقم البطاقة منعا لتكدس المتقدمين على مكتب التموين في الشهر المقبل.



أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال ، أن الوزارة تستهدف فئات معينة الأكثر احتياجا أو الأولي بالرعاية لتخفيف العبء عنهم وهم من لهم الأحقية في إضافة ذويهم إلى بطاقة التموين .