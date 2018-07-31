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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية التصدي للشائعات ودور الشباب في بناء الإنسان

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:47 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أ ش أ
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد حاليا إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات التنمية وحققت تقدما في مجال الطاقة الكهربائية في ظرف أربع سنوات فقط من دولة ينقطع فيها التيار الكهربائي على مستوي الجمهورية لساعات طويلة إلى دولة تمتلك حاليا 3 من أكبر محطات الكهرباء في العالم ولديها فائض في الطاقة الكهربائية.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال اللقاء الذي عقده اليوم الثلاثاء، مع عدد من شباب المحافظة، بالمشروع القومي للطرق والمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في أنحاء مصر كافة، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه الإنجازات فهناك مخططات ومحاولات لهدم الدولة من خلال الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن هذه المخططات لن تنجح أمام وعي الشعب المصري ودوره المطلوب في التصدي لها والالتفاف حول القيادة التي لا تدخر جهدا وتعمل بكل إخلاص للنهوض بالدولة المصرية وتوفير حياة كريمة لأبنائها وللأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أن الشباب عليهم دور مهم للغاية في هذه المرحلة باعتبارهم القطاع الأكبر والفعال بين طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب التي عقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت أن مصر تمتلك شباب من المبدعين والموهوبين القادرين على تحمل المسئولية والمساهمة الفعالة في بناء الإنسان المصري وبناء حاضر ومستقبل الوطن من خلال الأفكار البناءة والمشاركة الفعالة في القضايا التي نعيشها في وقتنا الحاضر.

وتابع المحافظ أن شباب بورسعيد نالوا في الفترة الأخيرة رصيد كبير من المشاركة في معايشة قضايا المحافظة والمصارحة والشفافية في عرض كل ما يجري على أرض بورسعيد من خلال اللقاءات التي تم عقدها مع شبابنا أبناء المحافظة بل كان المجال مفتوحا أمامهم وما زال للمشاركة العملية في متابعة كافة المشروعات الجاري العمل بها وإبداء الآراء حولها.

واختتم المحافظ تصريحاته بأنه على ثقة كبيرة في قدرة شباب بورسعيد على المساهمة في توعية المجتمع المحلي بالجهود التي تبذل وعليهم النزول والالتحام بالجماهير في مختلف الأحياء وقرى المحافظة للتوعية وفتح مجالات المناقشة حول ما لمسوه بأنفسهم من المشاركة في معايشة كافة ما يخص المجتمع البورسعيدي من مشاكل والحلول التي تم تنفيذها وأنهت الكثير منها وسيتم خلال الفترة القادمة زيادة الجهود لفتح المجال وبشكل عملي أمام كافة قطاعات من أبناء المحافظة وخاصة الشباب للمشاركة في المعرفة ومناقشة المخططات الجاري تنفيذها والتي يجري وضع الأسس لها الآن وتنفيذ مشروعات أخري خلال الفترة القادمة.

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