أول رد فعل من اتحاد الطائرة بعد قرار حل المجلس نهائيا

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، اللجوء إلى محكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار حل الاتحاد .
وأكد خالد ناصف سليم أنه سيلجأ إلى تقديم طعن على قرار حل الاتحاد فى محكمة الاستئناف، بعد عدم قبول الطعن على القرار من قبل مركز التسوية والتحكيم .
وكان مركز التسوية والتحكيم أصدر قرارًا مؤخرًا بحل اتحاد الكرة الطائرة بناء على الطعن الذى تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق، ببطلان الانتخابات للتغيير فى مندوبى الأندية.
وأكد خالد ناصف سليم أنه سيلجأ إلى تقديم طعن على قرار حل الاتحاد فى محكمة الاستئناف، بعد عدم قبول الطعن على القرار من قبل مركز التسوية والتحكيم .
وكان مركز التسوية والتحكيم أصدر قرارًا مؤخرًا بحل اتحاد الكرة الطائرة بناء على الطعن الذى تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق، ببطلان الانتخابات للتغيير فى مندوبى الأندية.