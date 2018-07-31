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رياضة

أول رد فعل من اتحاد الطائرة بعد قرار حل المجلس نهائيا

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:28 م
خالد ناصف سليم
خالد ناصف سليم
أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، اللجوء إلى محكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار حل الاتحاد .

وأكد خالد ناصف سليم أنه سيلجأ إلى تقديم طعن على قرار حل الاتحاد فى محكمة الاستئناف، بعد عدم قبول الطعن على القرار من قبل مركز التسوية والتحكيم .

وكان مركز التسوية والتحكيم أصدر قرارًا مؤخرًا بحل اتحاد الكرة الطائرة بناء على الطعن الذى تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق، ببطلان الانتخابات للتغيير فى مندوبى الأندية.

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