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أخبار العالم

الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية علينا بسبب جسر القرم تدخل جديد في شئوننا

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:53 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الجديدة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الروسية بسبب جسر القرم، هي "تدخل جديد في الشئون الداخلية الروسية، وأن الغرب، بقصر نظره، يؤجج الرأي العام الروسي ضده".

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن موسكو تعتبر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين بفرض عقوبات أحادية وغير مشروعة على عدد من الشركات الروسية، التي شاركت في بناء جسر القرم، قرارا مؤسفا وتدخلا جديدا في الشئون الداخلية الروسية.

أضاف البيان: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يهدأ له بال بسبب الاختيار الحر الذي أجراه سكان شبه جزيرة القرم لصالح إعادة الوحدة مع روسيا، وبسبب قصر النظر يخلق الاتحاد الأوروبي العوائق أمام تحسين حياة أهل القرم".

كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أدرج 6 شركات روسية شاركت في بناء جسر القرم، الذي تم افتتاحه هذا العام ويربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية، في قائمة العقوبات.

وتتضمن القائمة شركات "ستروي مونتاج - موست" لبناء الجسور، و"فاد" لبناء الطرق، ومصنع "زاليف" لبناء السفن، و"موستو تريست"، ومعهد "جيبرو ستروي موست"، بالإضافة إلى "ستوري غاز مونتاج" التابعة لمجموعة شركات "إس غ إم - جروب".

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