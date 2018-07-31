جويتريش يزور مدينة ناجازاكي لحضور الذكرى السنوية لقصفها النووي



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذه أول مرة يحضر فيها أمين عام للأمم المتحدة ذكرى 9 أغسطس، إذ كان الأمين السابق بان كي مون أول أمين يحضر ذكرى القصف النووي لمدينة هيروشيما عام 2010.



يشار إلى أن ناجازاكي هي المدينة الثانية التي تم قصفها عام 1945 بعد ثلاثة أيام فقط من قصف هيروشيما، وقد وقعت التفجيرات النووية في نهاية الحرب العالمية الثانية لتنذر ببدء العصر النووي.



وتأتي زيارة جويتريش لناجازاكي في أعقاب جدول أعمال نزع السلاح الذي أطلقه في مايو الماضي في جينيف والذي قال فيه إن التخلص من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية قد ينقذ البشرية، محذرا من وجود ما يقرب من 15 ألف سلاح نووي حول العالم مع استعداد المئات منهم لإطلاقهم في أية لحظة.



أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أن أمينها العام أنطونيو جويتريش سيتوجه إلى اليابان لحضور الذكرى السنوية الثالثة والسبعين للقصف النووي لمدينة ناجازاكي التي تقع جنوب غربي اليابان.