مسؤول كوري جنوبي يزور بيونج يانج لبحث الاستعدادات للم شمل الأُسر المنفصلة.. غدا



وأضاف المسؤول في تصريح- نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن تشون سيزور، غدًا الأربعاء، منتجع جبل كوماجنج على الساحل الشرقي الشمالي، وهو مكان لمّ شمل الأسر المنفصلة بفعل الصراع الواقع ما بين عامين 1950 و1953، وذلك في الفترة من 20 إلى 25 أغسطس المُقبل.



وأشار إلى أن اجتماعات لم شمل الأُسر هي متابعة للالتزام، الذي تعهد به زعيما الكوريتين في قمة أبريل الماضي للعمل معا من أجل معالجة القضايا الإنسانية، موضحا أنه سيكون الحدث الأول من نوعه منذ أكتوبر 2015.



ومن المقرر أن تضع الكوريتان اللمسات الأخيرة على قوائم الأشخاص، الذين يُسمح لهم بالمشاركة في اجتماعات لم شمل الأسر المُنفصلة يوم السبت القادم.



قال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الوحدة تشون هاي سونج سيزور كوريا الشمالية الأسبوع الجاري؛ لبحث الاستعدادات للم شمل الأسر المنفصلة بفعل الحرب الكورية.