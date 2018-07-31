مجلس الوزارء العراقي يصوت على فتح قنصلية عاملة للبنان في النجف



وذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن مجلس الوزراء صوت على فتح قنصلية عامة للجمهورية اللبنانية في محافظة النجف الأشرف، مضيفا أن المجلس صوت على إقرار توصيات وتقرير اللجنة المؤلفة لدراسة وضع الشركات العربية المشتركة المساهم بها الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.



يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



صوت مجلس الوزراء العراقي ،اليوم الثلاثاء، على فتح قنصلية عامة للبنان في النجف.