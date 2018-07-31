لافروف: موسكو وطوكيو ترحبان بالاتفاقيات حول كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب لقاء وزراء الخارجية والدفاع لروسيا واليابان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب موسكو وطوكيو بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن روسيا واليابان تدعوان جميع الأطراف للتحلي بالمرونة لتفادي إفشال تلك الاتفاقيات.



وقال لافروف، في تصريح، اليوم: "نحن رحبنا بالتوجهات الإيجابية التي تحددت في الأزمة حول شبه الجزيرة الكورية.. وندعو جميع الأطراف المعنية لإبداء ضبط النفس والمرونة لعدم السماح بإفشال العملية التي مازالت هشة جدا حتى الآن".

