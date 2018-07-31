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أخبار العالم

المعارضة السورية تصف التطمينات الروسية حول إدلب بالـ مرضية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:57 م
المعارضة السورية
المعارضة السورية
أ ش أ
أعرب رئيس وفد المعارضة السورية لمؤتمر أستانا في سوتشي، أحمد طعمة، عن شكره لروسيا على رغبتها في تحسين الأوضاع والتقدم بشكل أفضل نحو العملية السياسية.

وقال طعمة، عقب اختتام محادثات "أستانا-"10 حول الأزمة السورية في مدينة سوتشي، اليوم الثلاثاء: "أشكر الجانب الروسي لأنه بدا لنا خلال هذا اللقاء أن لديه رغبة في تحسين الأوضاع والتقدم بشكل أفضل نحو العملية السياسية".

ووصف رئيس الوفد، التطمينات الروسية، التي حصلت عليها المعارضة بخصوص إدلب، بـ "المرضية"، مضيفا " لقد كانت الحوارات مستفيضة والخلاصات مطمئنة ونريد أن ندعم هذا الموقف للوصول لوضع أفضل، بحيث تنتقل إدلب من منطقة خفض تصعيد إلى منطقة وقف إطلاق نار دائم". 

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، قال طعمة : نشكر الأمم المتحدة لإصرارها على تثبيت المبادئ الـ 12 لدي ميستورا، والبدء بالسير قدما نحو تشكيل اللجنة الدستورية التي ستباشر عملها في سبتمبر القادم".

ولفت إلى أن وفد المعارضة لم يتحفظ على أي مادة في البيان الختامي بما يخص اللاجئين، وأن المعارضة تريد عودة آمنة وعدم حدوث اي تغيير ديمغرافي.

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