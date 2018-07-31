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تعليم

التعليم: المنظومة الجديدة ستنمي 4 أنواع من المهارات لدى الطلاب

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة تطوير التعليم ستشجع على بناء وتنمية المهارات الحياتية للطلاب ، والتي تساعدهم على النجاح في المستقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن هذه المهارات الحياتية التي ستنميها منظومة التعليم الجديدة تتمثل في : المهارات العلمية التي تهدف إلى المعرفة، والمهارات الذاتية التي تهدف لتكوين الشخصية ، والمهارات المهنية التي تهدف لدعم العمل في المستقبل ، ومهارات التعايش التي تهدف لدعم التعامل مع الآخرين.

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