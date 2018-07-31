التعليم: المنظومة الجديدة ستنمي 4 أنواع من المهارات لدى الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة تطوير التعليم ستشجع على بناء وتنمية المهارات الحياتية للطلاب ، والتي تساعدهم على النجاح في المستقبل.



وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن هذه المهارات الحياتية التي ستنميها منظومة التعليم الجديدة تتمثل في : المهارات العلمية التي تهدف إلى المعرفة، والمهارات الذاتية التي تهدف لتكوين الشخصية ، والمهارات المهنية التي تهدف لدعم العمل في المستقبل ، ومهارات التعايش التي تهدف لدعم التعامل مع الآخرين.