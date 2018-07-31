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أخبار البلد

الإعلاميين تنعى سمير التوني: فقدنا رائدا من رواد الإعلام

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:50 م
صدى البلد
احمد سالم
نعى نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى ومجلس النقابة بمزيد من الحزن والأسى الإعلامي الكبير سمير التونى رئيس قطاع الأخبار الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم ، قائلًا : فقدنا إعلاميًا قديرًا ورائدا من رواد الإعلام المصرى والعربى ، و نموذجًا للعطاء الوطنى ، كما تجلى فى برامجه مثل "رسائل الجنود والضباط " خلال حرب اليمن وبرنامج "من مجلسي الشعب والشوري". داعين المولى عز وجل أن يتغمده بعظيم رحمته ويُلهم أهله الصبر و السلوان .

وأعلن الإعلامى عمرو الليثى، صباح اليوم عن وفاة والد زوجته الإعلامى سمير التونى رئيس قطاع الأخبار الأسبق ووالد المخرج معتز التونى، عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر".

وكتب الليثى "البقاء لله انتقل الى رحمة الله والد زوجتى سمير التونى وستشيع الجنازة بعد العصر من مسجد مصطفى محمود والعزاء غدا الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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