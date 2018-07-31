روسيا تعول على مشاركة واشنطن في محادثات أستانا حول سوريا



وقال لافرينتيف - في المؤتمر الصحفي الختامي لمحادثات أستانا اليوم الثلاثاء - : "نحن نعول على أن يعيد زملاؤنا بالولايات المتحدة الأمريكية النظر في موقفهم ويشاركون في المستقبل في عمل صيغة أستانا"، مؤكدًا على أن موقف بلاده من الأزمة السورية لم يتغير، حيث تدعو إلى دعم وحدة الأراضي السورية وتعمل على الدفع بالعملية السياسية، بما في ذلك مسار جنيف.



وأعلن لافرينتيف عن انتهاء تحرير جنوب وجنوب غربي سوريا بالكامل من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحًا أن منطقة درعا والقنيطرة ومناطق حدودية تحررت بالكامل من وجود هذا التنظيم الإرهابي.



وفي ما يتعلق بالوضع في إدلب، أعلن رئيس الوفد الروسي أنه ليس هناك حديث حول أي عملية عسكرية واسعة في محافظة إدلب السورية.

هذا واختتمت الجولة العاشرة من محادثات أستانا في سوتشي الروسية حول الأزمة السورية بتوقيع الدول الضامنة بيانًا ختاميًا، تُجدد فيه تأكيدها على التزامها بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتكثيف التنسيق بينها ومكافحة التنظيمات الإرهابية داخل سوريا.



أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا في سوتشي، ألكسندر لافرينتييف، أن بلاده تعول على مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات بصيغة أستانا حول سوريا.