لبنان: الطائفة الدرزية تطالب روسيا بحل أزمة مخطوفي السويداء



وكان تنظيم (داعش) الإرهابي قد اختطف أكثر من 30 مدنيًا من النساء والأطفال من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي تقع جنوبي سوريا، وذلك بالتزامن مع تنفيذه هجومًا إرهابيًا ضخمًا على المحافظة أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 250 قتيلًا.



وجاءت المطالبة في إطار زيارة وفد من قضاة المذهب في طائفة الموحدين الدروز برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الدرزية الشيخ فيصل ناصر الدين، إلى السفارة الروسية في لبنان.



ونقل الوفد رسالة من شيخ عقل الطائفة نعيم حسن، تتعلق بالوضع القائم في محافظة السويداء بعد الاعتداءات الإرهابية على عدد من بلدات وأبناء المحافظة، طالبًا "مساعدة الدولة الروسية بما لها من دور ونفوذ وبما تملك من إمكانات وتواجد على الأراضي السورية، لكي تساهم في حل أزمة المخطوفين من نساء وأطفال، وتأمين حماية لأبناء المحافظة ومنع حدوث أي اعتداء عليهم".



طالب قضاة بمذهب طائفة الموحدين الدروز في لبنان، روسيا، بالتدخل والمساهمة في حل أزمة المخطوفين من نساء وأطفال في محافظة السويداء في سوريا، وتأمين الحماية لأبناء المحافظة ومنع حدوث أي اعتداء عليهم.