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أخبار العالم

ماكرون يستقبل ماي بقصر بريجانسون جنوب فرنسا.. الجمعة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:56 م
إيمانويل ماكرونرئيسة
إيمانويل ماكرونرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
أ ش أ
أعلن قصر الإليزيه عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الجمعة المقبلة، بقصر "بريجانسون" بجنوب شرق فرنسا.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان ملف البركسيت في ظل تعثر مفاوضات التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتنظيم عملية الانفصال ووضع أسس العلاقات المستقبلية.

وذكر مصدر مطلع أن الجانبين سيعقدان اجتماع عمل قبل مشاركة ماي في مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الفرنسي على شرف رئيسة الوزراء وزوجها "فيليب" بقصر "بريجانسون" مقر عطلة ماكرون هذا الصيف.

وتعد تيريزا ماي أول شخصية يدعوها الرئيس الفرنسي بقصر بريجانسون، الذي أصبح تحت إشراف الإليزيه حتى يصبح مقرا لعطلته الصيفية ومكانا لاستقبال شخصيات دولية.

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