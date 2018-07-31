التموين: توقعات بإضافة 6 ملايين مولود جديد للبطاقات

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه يتوقع إضافة نحو 6 ملايين مولود جديد بعد الإعلان عن فتح باب إضافة المواليد اعتبارًا من غد الأربعاء وحتي نهاية أكتوبر القادم.



وتابع في حوار لبرنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، الثلاثاء، أنه لن يقبل إضافة أي مواليد إلي أي بطاقة بها أخطاء، ولذا يجب علي الراغبين في إضافة أي مواليد إحضار كافة الأوراق المطلوبة لكل أفراد الأسرة حتي ممن هم بالفعل مضافين ويحصلون علي تموين أو خبز، وأن قرار قبول إضافة 3 مواليد لكل بطاقة فقط لا يعني ألا يتقدم المواطن بأوراق باقي أفراد أسرته حتي وإن زادوا على ثلاثة مواليد جدد.



وأوضح أن "مكاتب التموين تقدم كل التسهيلات للمواطنين، والمواليد المقرر إضافتهم سيكونون من 1 يناير 2006 إلى 1 يناير 2015".