ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين: توقعات بإضافة 6 ملايين مولود جديد للبطاقات

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:39 م
أحمد كمال
أحمد كمال
رقية محمد
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه يتوقع إضافة نحو 6 ملايين مولود جديد بعد الإعلان عن فتح باب إضافة المواليد اعتبارًا من غد الأربعاء وحتي نهاية أكتوبر القادم.

وتابع في حوار لبرنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، الثلاثاء، أنه لن يقبل إضافة أي مواليد إلي أي بطاقة بها أخطاء، ولذا يجب علي الراغبين في إضافة أي مواليد إحضار كافة الأوراق المطلوبة لكل أفراد الأسرة حتي ممن هم بالفعل مضافين ويحصلون علي تموين أو خبز، وأن قرار قبول إضافة 3 مواليد لكل بطاقة فقط لا يعني ألا يتقدم المواطن بأوراق باقي أفراد أسرته حتي وإن زادوا على ثلاثة مواليد جدد.

وأوضح أن "مكاتب التموين تقدم كل التسهيلات للمواطنين، والمواليد المقرر إضافتهم سيكونون من 1 يناير 2006 إلى 1 يناير 2015".

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاد خليلوزيتش وهنري عن تدريب المنتخب

مترو الأنفاق: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول.. فيديو

حكم صوم العشر من ذى الحجة بنية قضاء رمضان

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

تفاصيل الصفقة الثلاثية بين يوفنتوس وميلان

موظفة أممية بين ضحايا داعش في أفغانستان

أول تعليق من وزير العدل التركي بعد العقوبات الأمريكية عليه

الضرائب: غرامات على المواطنين في حالة عدم سداد الضريبة العقارية

تعرف على أعراض مرض الجلد العقدي للمواشي

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟