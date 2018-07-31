ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

النواب الفرنسي يرفض مذكرة حجب الثقة عن الحكومة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:58 م
مجلس النواب الفرنسي
مجلس النواب الفرنسي
أ ش أ
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، اليوم/الثلاثاء/، مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة من اليمين لليسار في أعقاب الجدل السياسي حول قضية الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون المتهم باستخدام العنف ضد متظاهرين.

وعارضت الجمعية الوطنية - التي يهيمن عليها الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" - مذكرة حجب الثقة التي قدمها حزب "الجمهوريون" (يمين) بالرغم من تصويت معظم أحزاب المعارضة لها، فضلًا عن مذكرة ثانية تقدم بها تيار اليسار متمثلًا في الحزب الشيوعي وحزب "فرنسا الابية" والحزب الاشتراكي. 

ويتطلب تمرير مذكرة حجب الثقة 289 صوتًا إلا أن مذكرة حزب "الجمهوريون" اليميني لم تحصل سوى على 143 فقط بالرغم من إعلان المعارضة تأييدها لها، كما أن مذكرة اليسار لم تحصد سوى 74 صوتًا.

ترشيحاتنا

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف مخطط دولة قطر لاستهداف مصر

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف كواليس انقلابها على الدول العربية

يوسف معرف: فضّلتُ الأهلي على عروض الخليج وتونس

براد جونز.. حارس مرمى أستراليا أقوى صفقات النصر السعودي

ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات

الشرطة الأمريكية تكشف عن قاتل طبيب بوش الأب

انفراجة في الصفقة الثلاثية بين يوفنتوس وميلان

تعرف على الخط الساخن لشكاوى البطاقات التموينية وكيفية تفعيل الرقم السري

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟