النواب الفرنسي يرفض مذكرة حجب الثقة عن الحكومة



وعارضت الجمعية الوطنية - التي يهيمن عليها الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" - مذكرة حجب الثقة التي قدمها حزب "الجمهوريون" (يمين) بالرغم من تصويت معظم أحزاب المعارضة لها، فضلًا عن مذكرة ثانية تقدم بها تيار اليسار متمثلًا في الحزب الشيوعي وحزب "فرنسا الابية" والحزب الاشتراكي.



ويتطلب تمرير مذكرة حجب الثقة 289 صوتًا إلا أن مذكرة حزب "الجمهوريون" اليميني لم تحصل سوى على 143 فقط بالرغم من إعلان المعارضة تأييدها لها، كما أن مذكرة اليسار لم تحصد سوى 74 صوتًا.



رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، اليوم/الثلاثاء/، مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة من اليمين لليسار في أعقاب الجدل السياسي حول قضية الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون المتهم باستخدام العنف ضد متظاهرين.