اللاجئين: عمليات عودة السوريين يجب أن تفي بالمعايير الدولية



وأشارت المفوضية في بيان مساء اليوم الثلاثاء في جنيف، إلى أنها تتابع عن كثب التطورات على الأرض في سوريا وتشارك في جميع الفرص المفيدة لدعم اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.



وذكرت المفوضية أن وفدا يمثلها شارك في اجتماعات "سوتشي" بروسيا للدول الضامنة لاتفاقات "أستانا"، وقد أتيح له تبادل وجهات نظر المفوضية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.



وقالت المنظمة الدولية إنها أكدت على التزامها الراسخ باللاجئين السوريين والنازحين داخليا لمساعدتهم على ممارسة حقهم في العودة طواعية في أمان وكرامة والمشاركة بنشاط في بناء السلام في بلدهم.



ولفتت المفوضية إلى أن وفدها عرض خلال الاجتماعات التي استمرت على مدى يومين في "سوتشي" جهود المفوضية في التعامل مع أزمات اللاجئين الضخمة على مدى أكثر من 60 عاما بما في ذلك العودة الطوعية لمن أجبروا على الفرار من ديارهم.



وشددت المفوضية على أهمية أن تكون العودة طوعية وآمنة ومشرفة وبطريقة تسهم في بناء سلام واستقرار دائمين، لكي تكون هذه العودة مستدامة.



أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن هناك مسؤولية جماعية لضمان أن تتماشى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مع المعايير الدولية المتفق عليها.