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أخبار العالم

مسؤول روسي: شن عملية عسكرية في إدلب السورية أمر غير وارد

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:13 م
ألكسندر لافرينتييف
ألكسندر لافرينتييف
أ ش أ
قال ألكسندر لافرينتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا اليوم الثلاثاء إن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب السورية هو أمر غير وارد.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى لافرينتييف قوله "أحجم عن الحديث عن عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب.. هناك الكثير من الشائعات وكلها لا أساس لها من الصحة".

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